１０月１４日の東京競馬場に来場した人数は５万７５００人だった。これは５月２６日に行われた日本ダービー当日の７万８６７８人に続く今年２位の多さだった。この日は３連休の最終日で、今年２回目となる入場料無料のフリーパスの日だったが、メイン１１Ｒの府中牝馬Ｓの前にはスタンドが拍手で包まれるなど、大盛況だった。