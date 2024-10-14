阪神は１４日、今岡真訪打撃コーチが契約満了により今季限りで退団すると発表した。現役時代は０３年に首位打者、０５年に打点王に輝き、２度のリーグ優勝に貢献した。６年ぶりにコーチとして阪神に復帰した昨年は、打撃部門を預かりリーグ優勝と日本一を達成。「（選手の能力を）引き出すのが最大のテーマ」と常に選手たちに寄り添い、今季もチームを支えていた。