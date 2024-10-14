メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県常滑市で大相撲の秋の巡業、常滑場所が5年ぶりに開かれ、多くの人でにぎわいました。 地方巡業は地域の人々との交流を目的に本場所の合間に各地で行われ、常滑市での開催は5年ぶりです。 14日は取り組みの前に力士が歌声を披露する「相撲甚句」や相撲の禁じ手などをコミカルに説明する「初切」が行われました。 その後、横綱・照ノ富士の土俵入りに続き、力士の取り組みがあり、集