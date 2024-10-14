フォルクスワーゲン好きに「どこが好き？」と聞いたら、コストパフォーマンスの抜群の高さ、と答える人もいるでしょう。2024年7月に日本発売されたSUV「Tクロス（T-Cross）」のマイナーチェンジ版はまさに「これこれ！」とVW車好きを喜ばせてくれるモデルなのです。■コンパクトでありながら広い室内スペースというパッケージングの良さ ▲ヘッドランプを含めてフロントマスクの意匠が変更され、LEDのシグネチャーランプがグリルを