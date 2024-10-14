モデル、タレント、プロ雀士として活躍する役満ボディ・岡田紗佳が14日、自身のインスタグラムを更新。前日に続いて写真集の蔵出しショットを披露した。 【写真】扇風機の前で涼む姿に「きゅーん」 「写真集蔵出しショット」「＃おかぴのぴ」「＃今から買っても遅くないんだぞ、」と投稿。扇風機の前に大胆なキャミ姿でしゃがみこんで涼むショットなどを掲載し、８月に発売された５年ぶり３作目となる最新写真集「おか