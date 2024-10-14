「ＣＳパ・ファーストＳ・第３戦、日本ハム５−２ロッテ」（１４日、エスコンフィールド）日本ハムがＣＳファイナルシリーズ進出を決めた。同点で迎えた七回、２死一、二塁。九番・水野が前進守備の右中間を真っ二つに破る決勝２点三塁打を放った。この回は無死から応援団がチャンステーマで選手を鼓舞。無死一、二塁の好機を作ったが、上川畑の犠打が痛恨の併殺に倒れた。いったんはしぼみかけた好機は、田宮が四球でつない