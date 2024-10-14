7回、勝ち越しの2点三塁打を放ち、一塁へ向かう日本ハム・水野。奥は投手種市＝エスコンフィールド日本ハムが逆転勝ちした。0―2の三回に清宮の2点適時打で追い付き、七回2死一、二塁で水野が勝ち越しの2点三塁打。八回は万波の適時打で加点した。五回途中からの早めの継投が決まった。ロッテは種市が七回に力尽きた。