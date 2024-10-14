古沢厳島神社で行われた神事「えびすのお渡り」＝14日午後、和歌山県九度山町高野山の麓、和歌山県九度山町の古沢厳島神社で14日、「えびす様」がジャンプを披露するユニークな神事「えびすのお渡り」があり、地元の住民らが大勢で見守った。平安時代末期から続くとされ、コロナ禍で中断、昨年再開した。紙製の面に冠と装束、白ひげを着け、竹ざおを担いだえびす様が、笛や鼓を奏でる約20人の供を従え、時折子どもやお年寄りに