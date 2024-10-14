Ｇ１がなくても大盛況だった。１４日の東京競馬場には前年比２１１・１％となる５万７５００人が来場。ダービーがあった５月２６日（７万８６７８人）に次ぐ、東京競馬場で今年２位の入場人員となった（３位は青葉賞が行われた４月２７日の５万１９８４人）。３連休の最終日で晴天に恵まれ、『フリーパスの日』というのも競馬場に足を運ぶ要因となったようだ。好メンバーがそろった府中牝馬Ｓの売り上げも、６９億４７２６万９５