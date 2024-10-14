14日朝、清水港に世界最大級の客船「クァンタム・オブ・ザ・シーズ」が寄港し盛大な歓迎イベントが開かれ、多くの人で盛り上がりました。富士山もくっきりと見える絶好の秋晴れとなった14日朝。清水港に寄港した超大型客船「クァンタム・オブ・ザ・シーズ」アメリカからやってきたこの船は全長347メートル、およそ17万トンと世界最大級のスケールです。清水港へは初寄港ということでこの雄大な姿を一目見