ドジャースが地区シリーズ突破を果たした本拠地での１１日（日本時間１２日）のパドレス戦。奥様や恋人たちも、選手と同じように戦っていた−−。バックネット裏の席で、立ち上がり、ドジャーブルーのポンポンを勢いよく振りまくる奥さまたち。大きな口を開けて応援し、選手同様、戦士のような真剣な表情だ。エドマン、ラックス、テイラー、フィリップス夫人、そしてグラスノーの恋人メーガンさん。それぞれが１４日（日本時間