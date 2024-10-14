石破首相、中谷防衛相、岩屋外相は14日午後、中国軍による台湾周辺での軍事演習をめぐり会談を行った。会談後、中谷防衛相は「防衛省としても重大な関心を持ち注視をしていきたい」と述べた。また「現時点で我が国のEEZ（排他的けざい水域）に弾道ミサイル等の飛来の確認はされていない」と明らかにした。その上で、前回の軍事演習時に、日本のEEZ内にミサイルが飛来した事例があることから「情報収集や警戒監視に引き続き万全を期