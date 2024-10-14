新庄剛志監督の後半の投手起用がCSファイナル進出を引き寄せた(C)産経新聞社日本ハムがCSファーストS第3戦（エスコンフィールド）でロッテを5‐2で破り、ファイナルS進出を決めた。短期決戦ならではのタクトを振った。新庄剛志監督は、好投していた先発の北山亘基を5回二死から角中勝也に四球を与えた場面で代えた。ここで2番手として田中正義にスイッチ。田中は期待に応え、一発長打のあるネフタリ・ソトから空振り三振を奪っ