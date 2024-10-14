藤浪は右肩痛から回復した8月に防御率「1.50」を記録した(C)Getty Imagesメッツ傘下3Aシラキュースの藤浪晋太郎の去就が注目されている。藤浪は渡米2年目の今季、メッツと1年335万ドルで契約するも、メジャー登板はゼロ。マイナーでは合計4球団に所属し、33試合に登板して1勝2敗1セーブ、防御率「5.94」と苦しいシーズンを過ごした。【藤浪の去就】オリックス福良GMが獲得に接触か？メッツの藤浪晋太郎選手の日本球界復帰の可