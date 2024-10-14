WILLER TRAINSは、京都丹後鉄道でサンリオキャラクター「ポムポムプリン」とのコラボ企画「ポムポムプリンとおでかけ！わくわく丹後大冒険!」を10月26日から2025年1月25日まで開催する。ポムポムプリンなどの「チームプリン」を外装・内装にデザインした特別ラッピング列車を運行するほか、オリジナル特典付きの一日乗車券「ポムポムプリンとおでかけ！わくわくパス」やオリジナルグッズの販売、キャラクターパネルの設置などを実