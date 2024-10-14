京王電鉄京王線の笹塚駅から仙川駅間で連続立体交差事業および関連する側道の整備が行われています。これによって25ヶ所の踏切が除却されて踏切待ちが無くなり、鉄道で分断されていた地域の一体化が図られるとともに交通機関相互の乗り継ぎが円滑になるなど利便性は大きく向上します。 工事中の沿線のあちこちに掲げられていたお知らせ。京王線の笹塚駅から仙川駅間で連続立体交差事業が行われています（筆者撮影）