■プロ野球CSファーストステージ・第3戦日本ハム 5−2 ロッテ（14日・エスコンフィールド）日本ハムはロッテに勝利しクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージを2勝1敗でファイナルステージ進出を決めた。試合は2点ビハインドで3回裏、3番・清宮幸太郎（25）に2点適時打が飛び出し同点。7回裏には水野達稀（24）が2点適時三塁打を放ち勝ち越し。さらに8回裏、万波中正（24）の適時打で追加点を挙げリードを広げた。投げ