気象庁気象庁は14日、地球の磁場である地磁気の大きな乱れ「磁気嵐」が13日午前10時ごろに終わったと明らかにした。気象庁によると、磁気嵐は11日未明から続き、地磁気観測所（茨城県石岡市）で観測した最大変化量は432ナノテスラ（ナノは10億分の1）だった。平常時は50ナノテスラ程度という。太陽表面の大規模な爆発現象「太陽フレア」が続いた影響とみられる。