3連休最終日の14日、大分県由布市で「牛喰い絶叫大会」が開かれ、参加者が秋の空に思いの丈を叫びました。 【写真を見る】「牛喰い絶叫大会」参加者が思いの丈叫ぶ大分・由布市 「牛喰い絶叫大会」は1974年から開催され、今年で50回目を迎えました。会場には県内外からおよそ400人が訪れ、絶叫に備えてゆふいん牛のバーベキューで腹ごしらえしました。 また、イベントの名物、絶叫大会には4歳から95歳までの70人