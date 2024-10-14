3歳と0歳の子を持つAmebaトップブロガーのやき子さん。今回は娘のういちゃんがマントを身にまとい、ステッキを持った魔法使いに変身しています。そしてなにやら優しい魔法をかけてくれたようです。「ちちんぷいぷいの、ちちんぷいぷいの、ぷい！」そのあとに続く言葉とは？やき子さんの漫画「魔法使い」をどうぞごらんください。 ©Ameba 優しい魔法と言っておきながら、「おなかいたくなった？」と聞くうい