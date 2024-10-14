料理愛好家の平野レミ（77）が出演するNHK「平野レミの早わざレシピ！2024秋」が14日午前、放送された。同番組は平野が手軽に作れるレシピを紹介し、ゲストと料理を次々と完成させていく、季節ごとに放送されている生放送番組。この日、元サッカー日本代表でタレントの前園真聖（50）とともに「そうめん担々麺」「活気づくカキ焼き」「アップルパン」を調理した。「アップルパン」の盛り付け中にスポーツの話題となり、前園は「サ