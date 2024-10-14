2勝1敗でロッテ破る…みずほPayPayドームで16日から鷹と対戦■日本ハム 5ー2 ロッテ（14日・エスコンフィールド）日本ハムは14日、本拠地・エスコンフィールドで行われたロッテとのクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージ第3戦に勝利。2勝1敗とし、日本一になった2016年以来8年ぶりのファイナルステージ進出を決めた。みずほPayPayドームで16日からソフトバンクとの決戦に挑む。2-2で迎えた7回2死一、二塁。水野達稀