巨人・阿部慎之助監督（４５）が１４日、ろっ骨付近を痛めて別メニュー調整が続いている吉川尚輝内野手（２９）の状態について言及した。吉川は東京ドームで行われた全体練習でキャッチボールは行ったが、フリー打撃などは行わなかった。練習後に取材に応じた阿部監督は「尚輝はちょっと厳しそうだな。厳しいと思って行こうかなと思う」と話し、今季全試合出場した背番号２の不在も覚悟した。