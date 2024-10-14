◆プロボクシング▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ王者アンソニー・オラスクアガ―同級１位ジョナサン・ゴンサレス（１４日、東京・有明アリーナ）プロボクシングの８大タイトル戦「ＰＲＩＭＥＶＩＤＥＯＢＯＸＩＮＧ１０」の第２日は１４日、有明アリーナで行われ、この日のラウンドガールは霧島聖子、立華理莉の２人が務めた。日南まみ、赤城ありさが務めた第１日と同様に、この日も２人は