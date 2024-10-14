日銀高知支店は、9月の県内の企業短期経済観測調査（短観）をこのほど発表しました。景気判断を示す業況判断指数は前回からプラス11ポイントと3期ぶりの改善となりました。日銀の短観は、高知県内120社を対象に9月30日までの1か月ほどをかけて行われました。日銀によりますと9月の県内の景気について、「良い」と答えた企業から「悪い」と答えた企業を引いた業況判断指数はプラス11で、前回6月の調査と比べて3ポイント上昇し、3期