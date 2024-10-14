高知県内のブランド肉がずらりと並ぶイベント「お肉どっぷりフェスタ」が高知市で開かれました。こうち旅広場には土佐あかうしの串焼きや土佐はちきん地鶏の唐揚げなど県内のブランド肉を楽しめる約20のブースが並び、訪れた人はビールやワインを片手にボリュームたっぷりの肉に舌鼓を打っていました。