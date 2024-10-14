◇関西学生アメフト1部リーグ第5節関大24ー13立命大（2024年10月14日たけびしスタジアム）関大が全勝の立命大を下し、1敗を守った。優勝争いを大きく左右する大一番。先制したのは関大だった。第1Q9分24秒、3試合ぶりに復帰したQB須田啓太主将（4年）がWR溝口駿斗（4年）に13ヤードのTDパス。先行すると、FGで4点差に追い上げられた直後の第2Q2分39秒に、再び司令塔の右腕がうなる。須田からWR岡本圭介（4年）へ20ヤー