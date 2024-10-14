阪神は１４日、契約満了のため、今岡真訪１軍打撃コーチ（５０）の退団を発表した。今岡コーチは現役時代、驚異的な勝負強さを誇り、０３年、０５年のリーグ優勝に貢献。０５年は球団歴代最多記録でプロ野球史上でも歴代３位の１４７打点をたたき出した。引退後は阪神２軍コーチ、ロッテの１軍ヘッドコーチなどを歴任。第２次岡田政権が発足した後、２３年１月にタテジマ復帰し、昨季はリーグ優勝と日本一に貢献した。今季