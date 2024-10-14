韓国の人気グループ「BTS」メンバーJ-HOPEが、兵役義務を終え除隊する。14日、BIGHIT MUSICがファンコミュニティーアプリ「Weverse」で発表した。聯合ニュースによると除隊日は17日という。“花柄ミニスカ”女性コンセントに謎の“テープ貼り”…伊豆で被害多発BIGHIT MUSICは、「［お知らせ］ BTS J-HOPEの軍転役に関するご案内」と題し、「J-HOPEの軍転役についてご案内いたします。J-HOPEは陸軍現役で兵役義務を全うし、満期