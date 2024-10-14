ロンドンブーツ1号2号の田村亮さん（52）が、今話題の渋谷のトイレを巡るランニングイベントを開催しました。スポーツの日の14日、代々木公園に集まっていたのは、ロンドンブーツ1号2号の田村亮さん。田村亮さん：ゴミ捨てないで！お願いします。ゴミがいっぱい落ちていたら、謝罪みたいなことせなあかんかもしれないんで…。亮さんが発起人となって、渋谷区内の公衆トイレをマラソンで巡るイベントを開催。約100人が参加しました