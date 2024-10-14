タレント・滝沢カレン（32）が14日、月曜パートナーを務めるTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」の生放送を、体調不良のため欠席した。16歳の寺田心5匹のイヌを飼い、老犬介護にも取り組む将来は獣医師にパーソナリティーを務めるお笑いトリオ「パンサー」の向井慧（38）は番組冒頭で挨拶したあと、「いつもなら月曜パートナー・滝沢カレンさんがこの後、声を出してご挨拶してくれるんですが、今日はですね、体調不良という