ひやしあめ、みかん水、メロンサワー…。レトロ感あふれる瓶ジュースを製造し、滋賀県内外の銭湯などに卸している。「先代」から引き継いだ昔ながらの味を守っており、「銭湯には欠かせないアイテム。まだこんなんあったんや、と懐かしんでもらえたら」と語る。【写真】みかん水、ひやしあめ、メロンサワー…レトロな瓶が素敵香川県出身。京都造形芸術大（現・京都芸術大）の学生だった頃、湯船のないシェアハウスに住んでいた