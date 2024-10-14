日本代表は15日に埼玉スタジアム2002で行われる2026年北中米ワールドカップ(W杯)アジア最終予選でオーストラリア代表と対戦する。スポルティングCPのMF守田英正とともに前日会見に出席した森保一監督は「サウジアラビア戦から長距離移動等々があったが、選手も、チームもいい準備をしてきている」と前置きし、こう意気込む。「選手たちには明日の試合に自信を持って、ホームで勝利を目指して全力で戦ってほしい。これまでの最終予