3連休の最終日、高速道路の上りは行楽地から帰る人などで、混雑しています。日本道路交通情報センターによりますと、高速道路の上りは各地で渋滞が発生しています。午後4時半現在、関越道の川越インターチェンジを先頭に42.8キロ。高坂サービスエリア付近を先頭に23.8キロ。東名高速の綾瀬スマートインターチェンジ付近を先頭に26キロ。中央道の小仏トンネル付近を先頭に25.3キロ。上信越道の稲村山トンネル付近を先頭に19キロとな