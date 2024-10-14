◇プロ野球 パ・リーグ CS ファーストステージ 第3戦 日本ハム 5-2 ロッテ(14日、エスコンフィールドHOKKAIDO）日本ハムが得点を重ねると、投手陣の見事な継投で勝利。CSのファイナルステージ進出を決めました。先発のマウンドを託された北山亘基投手は初回から無失点の立ち上がり。2回には1アウトからロッテ打線に連打を浴びスクイズで1点を失うと、満塁のピンチから犠牲フライを浴びさらに失点を重ねます。しかし打線も奮起。3回