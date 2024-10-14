岡山県庁 岡山県は12日、消防団の甲子園と呼ばれる「全国消防操法大会」で、岡山県代表として出場した高梁市消防団が小型ポンプ操法で優勝したと発表しました。 全国消防操法大会は12日に宮城県総合運動公園で開かれ、小型ポンプ操法には23チームが出場しました。 また指揮者を務めた大場裕典さんが優秀選手賞に選ばれました。