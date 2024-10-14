「出雲全日本大学選抜駅伝」（１４日、出雲大社正面鳥居前〜出雲ドーム前＝６区間４５・１キロ）大混戦のレースは国学院大が２時間９分２４秒で５年ぶり２度目の優勝を果たした。３連覇を狙った駒大はトップと４０秒差の２位、昨季の箱根駅伝王者で、６年ぶりの優勝を狙った青学大は１分差の３位だった。エース格の“怪物”佐藤圭汰（３年）を怪我で欠いた駒大。トップ争いを繰り広げたが、最後はアンカー勝負で敗れた。国学