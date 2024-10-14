◆２０２４パーソルクライマックスシリーズパ・ファーストステージ第３戦日本ハム５―２ロッテ（１４日・エスコンＦ）ロッテが序盤のリードを守れず２試合連続の逆転負け。第１戦の勝利から連敗で、２年連続の最終ステージ進出を逃した。ロッテは２回に友杉篤輝内野手のセーフティースクイズ（記録は内野安打）と荻野貴司外野手の犠飛で２点を先取。しかし、３回に先発の種市篤暉投手が清宮に２点適時打を浴びて追い