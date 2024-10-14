¡Ú¥ìー¥¹±ÇÁü¡ÛÉÜÃæÌÆÇÏ¥¹¥Æー¥¯¥¹¡Ê£ÇⅡ¡Ë¡Ãhttps://youtu.be/7Wf06kHcb9I Âè72²ó¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¥È¥í¥Õ¥£ーÉÜÃæÌÆÇÏ¥¹¥Æー¥¯¥¹¡ÊGⅡ¡Ë2024Ç¯10·î14Æü¡Ê·îÍË¡Ë 4²óÅìµþ4ÆüÈ¯Áö»þ¹ï¡§15»þ45Ê¬ Ãå½ç ÏÈ½ç ÇÏÌ¾¡ÊÀ­Îð µ³¼ê¡Ë1Ãå ÏÈ3 ¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¥ô¥§ー¥°¡ÊÌÆ4 C.¥ë¥áー¥ë)2Ãå ÏÈ6 ¥·¥ó¥Æ¥£¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊÌÆ5 ¸Íºê ·½ÂÀ)3Ãå ÏÈ4 ¥Þ¥¹¥¯¥È¥Ç¥£ー¥ô¥¡¡ÊÌÆ4 ÀîÅÄ ¾­²í)4Ãå ÏÈ4