アジア・コモディティ騰落率ランキング＝10/14営業日時点＝ 上海ゴム 1.89％ 上海異形鉄筋 1.07％ 大連とうもろこし 0.63％ 上海重油 0.55％ 上海銅 0.31％ 大連ポリエチレン 0.18％ ＊数値は前日比％