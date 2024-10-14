欧州株 堅調、中国の追加刺激策への期待で 東京時間16:58現在 英ＦＴＳＥ100 8264.45（+10.80+0.13%） 独ＤＡＸ19473.82（+99.99+0.52%） 仏ＣＡＣ40 7574.63（-3.26-0.04%） スイスＳＭＩ 12240.90（+86.71+0.72%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間16:58現在 ダウ平均先物DEC 24月限43146.00（+3.00+0.01%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 24月限5862.25（+2.50