◆学生３大駅伝開幕戦出雲駅伝（１４日、島根・出雲市出雲大社正面鳥居前スタート、出雲ドーム前ゴール＝６区間４５・１キロ）国学院大が２時間９分２４秒で、２０１９年以来、５年ぶり２度目の優勝を果たした。学生３大駅伝も２勝目。４０秒差の２位は駒大、１分差の３位は青学大だった。３年連続６回目の優勝を目指した駒大は、１区に期待のルーキー・桑田駿介を配置。順調にレースを進め、３区は１年時の箱根駅伝５区４