俳優の上地雄輔（45）が14日に自身のインスタグラムを更新。先輩女優とのオフショットを公開した。「ぱいせん」「#鈴木杏樹ちゃん」「#遅めのハピバ」と書き出すと9月23日に55歳の誕生日を迎えた女優・鈴木杏樹との笑顔のツーショットを披露。過去にも鈴木と食事をするプライベートショットを投稿していた上地だが「こんな自然体で若い55見た事ないスw」、「出会って26年ずっとこのまんま」とその美貌に驚いた。この投稿に