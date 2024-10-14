◇パ・リーグCSファーストS第3戦ロッテ２―５日本ハム（2024年10月14日エスコンF）ロッテが逆転負けでCSファーストステージ敗退が決まった。2回に1死一、三塁から友杉のスクイズが内野安打となり、先制。さらにベテラン荻野の中犠飛で2点目を挙げた。先発の種市は150キロ台の直球とフォークで日本ハム打線に挑んだが、3回2死二、三塁から清宮に右前2点適時打を浴びて同点を許すと、7回2死一、二塁から水野に投じた15