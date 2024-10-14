冬支度が本番を迎えています。北海道・札幌市の市電では、14日から除雪用の「ササラ電車」にササラを取り付ける作業が始まりました。車両に装着されているのは、竹でできたブラシの「ササラ」です。14日朝、札幌市の電車事業所では、線路上の雪を飛ばす長さ30cmほどのササラを車両の前後に400束ずつ取り付けました。ササラの取り付けは11月中旬まで行われ、例年11月中旬から12月上旬までに初出動するということです。14日朝、北海