JR西日本は2024年12月27日(金)〜2025年1月5日(日)にかけて、「381系特急やくも」を運転します。対象列車は、やくも12号、13号、28号、29号。これら以外も運用の都合上、急遽381系車両で運行する場合があるということです。特急「やくも」は今年4月に新型車両273系がデビュー。これまで使用されてきた381系車両は6月15日に定期運行を終了しています。（画像：JR西日本）