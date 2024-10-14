和田アキ子のラジオ番組での発言が波紋を呼んでいる。10月12日放送の『ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回』（ニッポン放送系）で、和田は『NHK紅白歌合戦』の話題に触れた。和田は10月8日放送の『ワルイコあつまれ』（NHK）で、過去の自身の紅白出演回のVTRが流れ「すごく感動しました」とコメント。「紅白はいろんな歌を歌いましたよ」と話し、続けて「なんか同じ歌ばっかり歌ってる人おるよね」と皮肉も忘れなか