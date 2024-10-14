日本代表は10月14日、翌日に開催される北中米ワールドカップ・アジア最終予選第４節のオーストラリア戦に向けて、会場となる埼玉スタジアム2002で前日トレーニングを実施。冒頭の15分のみが公開された。この日の練習は、招集メンバー27人のうち、キャプテンのMF遠藤航が体調不良で欠席。ホテルで静養となった。【画像】日本代表のサウジアラビア戦出場16選手＆監督の採点・寸評を一挙紹介。２選手に７点の高評価。MOMは攻守に