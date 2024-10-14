京都競馬場で行われる第85回菊花賞（10月20日/GI、芝3000m）のデータを紹介する。ダービー馬ダノンデサイル、セントライト記念優勝のアーバンシックや、神戸新聞杯を逃げ切ったメイショウタバルなどが出走予定。ここでは過去10年のデータから、予想のヒントになる「前走ローテ」を分析していく。 ■トライアルでの着順が重要 クラシック最終戦となる菊花賞は、前走神戸新聞杯組が過去10年で