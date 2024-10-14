【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■｢#スノサブスク開始_One｣がXで日本のトレンド1位を記録 Snow Manの新曲「One」のサブスクとダウンロードによる世界配信がスタートした。Snow Manの楽曲が配信されるのは今回が初となる。 ｢One｣は10月5日に初回放送を迎えたTVアニメ『ブルーロック VS. U-20 JAPAN』エンディング主題歌。ミディアムバラードである今作は“夢を追う人”や“何かに夢中な人”が